Срочно нужен рерайтер

КопирайтингЗавершен13 заявок821 просмотр
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Добрый день. Срочно нужен 1 помощник рерайтер, который бы разбирался в ай-ти тематике. Хочу обратить внимание, что мне нужен человек, который знает терминологию, а не просто будет делать уникальный текст. Оплата - 0,8$ за 1000 без пробелов. Авторов, которые не согласны с оплатой - просьба не беспокоить.

Работать будем в таком виде: я около 4-5 раз в неделю даю готовый вордовский документ, где скопированы уже готовые новости ай-ти тематики, вы делаете рерайт, высылаете. Оплата в первую неделю по дням, потом переходим на понедельную оплату. Сотрудничество предполагается долгосрочное.

Для оптимизации процесса выбора кандидата предлагаю выкладывать здесь же рерайт предоставленного текста.

Также прошу указывать в заявке:

1. опыт работы с темой (работал; не работал, но хочу; знаю её "наизусть"))

2. рерайт текста, который предоставляю ниже

Текст для рерайта:

Группа разработчиков игр показала игру Monster Madness, так же созданную специально для планшетов с ОС Android 3.0 Honeycomb. Вторая игра - Great Battles, написана так, что в зависимости от того, на чем ее запускают, умеет использовать одно или два ядра процессора. В игре огромное количество боевых действий и движущихся объектов и их количество и качество прорисовки не мешает игре работать плавно – ничего этого ранее увидеть на Android-устройствах было просто невозможно.Приложение видео-чат теперь встроено в платформу, хотя качество у него именно такое, какое могут предоставить мобильные решения для видеовызовов. Существующие приложения будут работать в Honeycomb, хотя разработчики могут добавить специфические элементы пользовательского интерфейса, присущие планшетам.

13 лет назад
Scorpio_Lady
Татьяна 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
boogieman
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$10
Валерий справился с задание на отлично, тему знает хорошо, владеет терминами. Продолжаем сотрудничество. Рекомендую этого исполнителя!
Замечательный во всех отношениях заказчик! Четкое ТЗ, своевременная оплата, приятный в общении человек. Кому нужен идеальный работодатель, проходим мимо - такие самим нужны:) Продолжаем сотрудничество!
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