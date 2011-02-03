Срочно нужен рерайтер

Проекту с посещаемостью 10тыс в день требуется журналист на постоянной для ведения ленты новостей. Требования к кандидату: - грамотный и легкий к восприятию язык - опыт работы в печатных или электронных СМИ (присылайте примеры ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Срочно нужен 1 помощник рерайтер, который бы разбирался в ай-ти тематике. Хочу обратить внимание, что мне нужен человек, который знает терминологию, а не просто будет делать уникальный текст. Оплата - 0,8$ за 1000 без пробелов. Авторов, которые не согласны с оплатой - просьба не беспокоить.
Работать будем в таком виде: я около 4-5 раз в неделю даю готовый вордовский документ, где скопированы уже готовые новости ай-ти тематики, вы делаете рерайт, высылаете. Оплата в первую неделю по дням, потом переходим на понедельную оплату. Сотрудничество предполагается долгосрочное.
Для оптимизации процесса выбора кандидата предлагаю выкладывать здесь же рерайт предоставленного текста.
Также прошу указывать в заявке:
1. опыт работы с темой (работал; не работал, но хочу; знаю её "наизусть"))
2. рерайт текста, который предоставляю ниже
Текст для рерайта:
Группа разработчиков игр показала игру Monster Madness, так же созданную специально для планшетов с ОС Android 3.0 Honeycomb. Вторая игра - Great Battles, написана так, что в зависимости от того, на чем ее запускают, умеет использовать одно или два ядра процессора. В игре огромное количество боевых действий и движущихся объектов и их количество и качество прорисовки не мешает игре работать плавно – ничего этого ранее увидеть на Android-устройствах было просто невозможно.Приложение видео-чат теперь встроено в платформу, хотя качество у него именно такое, какое могут предоставить мобильные решения для видеовызовов. Существующие приложения будут работать в Honeycomb, хотя разработчики могут добавить специфические элементы пользовательского интерфейса, присущие планшетам.
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