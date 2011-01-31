Копирайтер, рерайтер

$250
КопирайтингЗакрыт38 заявок859 просмотров
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Добрый день,

на вакансию сео-писателя как с "ре-" так и "копи-" райтерскими обязанностями приглашается исключительно на постоянной основе с возрастающими объемами заказов ответственный, понятливый сотрудник.

Для кого это вакансия предназначена:

- для простого, трудолюбивого;

- для нацеленного на постепенный рост;

- для все время повышающего свои навыки;

- для предпочитающего постоянство.

Для кого эта вакансия не подойдет:

- для тех, у кого есть постоянная высокооплачиваемая работа;

- тех, которые считают себя супер-пупер;

- для желающих быстрой и большой наживы;

- для одноразовых и склочных;

- для желающих получить все и сразу.

13 лет назад
tronman
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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