Требуется WordPress разработчик с опытом не менее 2-х лет на постоянную удаленную работу: - график свободный - верстка тем и / или программирование - знакомство с плагином магазина WP e-commerce ...
- $1000Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Добрый день Текущий проект связан с работой над интернет-магазином на WordPress, а именно над плагином wp-eCommerce. Нужен человек с опытом и постоянный, не пропадающий посреди работы и ...Закрыт14 лет назад
- $50
Добрый день Необходимо программирование в wordpress, а именно внесение изменений в плагин магазина eCommerce. А так же другие интересные задания по этой цмс. Приветствуется постоянное сотрудничество для людей с опытом ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Предлагаю верстку WordPress темы. проектов много. верстка от 20-50у.е Знания программирования в Вордпрессе и установки jQuery не помешают и оплачиваются. ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать верстку страницы не просто хтмл а под вордпресс проектов много. как оказалось, главное требование это не обманывать и не пропадать после того как взяли работу. СпасибоHTML-верстка9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Добрый день, В дружный коллектив приглашается к постоянному сотрудничеству опытный верстальщик тем (от 20 до 50 у.е) для WordPress. Темы простые (устанавливать на хостинг не нужно, ИЕ6 не требуется, HTML 5 ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Добрый день, Приглашается к сотрудничеству опытный верстальщик тем (от 20 до 50 у.е) для WordPress. Темы простые (устанавливать на хостинг не нужно, ИЕ6 не требуется, HTML 5 и CSS 3 тоже ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Добрый день, Приглашается к сотрудничеству опытный верстальщик тем (от 20 до 50 у.е) для WordPress. Темы простые (ни натягивать, ни рисовать) Знание программирования и навыки фотошопа приветствуются и оплачиваются.HTML-верстка6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Доброго времени суток Нужен опытный программист (верстальщик тоже нужен) с перспективой постоянного сотрудничества, а не одноразового "как-нибудь". Необходимо сделать регистрацию на сайте и доработать плагин.Закрыт14 лет назад
Здравствуй, уважаемый фрилансер если ты читаешь это предложение, значит ты уже имел опыт работы с этой cms и опыт создания интернет-магазинов. В этом задании требуется ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Доброго времени суток В связи с чрезмерной загруженностью нужна помощь по созданию магазина на Вордпрессе. Необходимы уверенные навыки программирования (от 2 лет на WordPress). При хороших показателях ...Закрыт14 лет назад
- $2500
Добрый день Требуется верстка тем от одной простой страницы до программирования полнофункциональных проектов, каждому свое , в зависимости от квалификации. Необходимо: - опыт от 2 ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день Текущий проект (как тестовый) связан с версткой темы, где на каждой странице должна быть разная картинка в шапке. Требуется верстка тем от одной простой страницы ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Добрый день Имеется несложный, очень даже несложный шаблон Joomla - нужно его установить на рабочий сайт и настроить. Желание и умение работать над Joomla проектами в дальнешем очень приветствуется. ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день Интересует ответственный человек с опытом программирования или / и верстки на Wordpress (можно и другие цмс) Задачи регулярные. Текущая задача есть и верстка и программирование ...Закрыт14 лет назад
Добрый день, уважаемый фрилансер Предлагаю вакансию специалиста по HTML верстке (WordPress): - с опытом работы - и высоким уровнем ответственности. Среди требований стандартный набор, такой ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
Вакансия для исполнительного парня. Ежедневные постоянные задачи и возрастающие объемы. При подаче заявки указать 3 причины почему мне нужно выбрать именно тебя.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $500
Проводиться набор - тестирование претендентов на вакансию дизайнера. Требования - веб 2,0 дизайн - своевременность, - ответственность - уверенные знания и опыт Фотошопа - желание учится и ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Добрый день, на вакансию сео-писателя как с "ре-" так и "копи-" райтерскими обязанностями приглашается исключительно на постоянной основе с возрастающими объемами заказов ответственный, понятливый сотрудник. Для кого это вакансия ...Копирайтинг38 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Здравствуйте, предлагается вакансия для опытного верстальщика в WordPress. Навыки программирования - приветствуются. Из основных требований - ответственность. Оплата за каждую работу согласно сложности, качества и скорости. ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад