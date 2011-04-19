tronman

Сергей Печеров tronman

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • WordPress разработчик

    $1000

    Требуется WordPress разработчик с опытом не менее 2-х лет на постоянную удаленную работу: - график свободный - верстка тем и / или программирование - знакомство с плагином магазина WP e-commerce ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • WordPress интернет-магазин

    $250

    Добрый день Текущий проект связан с работой над интернет-магазином на WordPress, а именно над плагином wp-eCommerce. Нужен человек с опытом и постоянный, не пропадающий посреди работы и ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • WordPress программирование

    $50

    Добрый день Необходимо программирование в wordpress, а именно внесение изменений в плагин магазина eCommerce. А так же другие интересные задания по этой цмс. Приветствуется постоянное сотрудничество для людей с опытом ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Wordpress сайты

    Необходимо сделать верстку страницы не просто хтмл а под вордпресс проектов много. как оказалось, главное требование это не обманывать и не пропадать после того как взяли работу. Спасибо

    WordPress
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание WordPress тем

    $50

    Добрый день, В дружный коллектив приглашается к постоянному сотрудничеству опытный верстальщик тем (от 20 до 50 у.е) для WordPress. Темы простые (устанавливать на хостинг не нужно, ИЕ6 не требуется, HTML 5 ...

    CSSHTMLWordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • WordPress верстка

    $50

    Добрый день, Приглашается к сотрудничеству опытный верстальщик тем (от 20 до 50 у.е) для WordPress. Темы простые (устанавливать на хостинг не нужно, ИЕ6 не требуется, HTML 5 и CSS 3 тоже ...

    CSSHTMLWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка WordPress

    $50

    Добрый день, Приглашается к сотрудничеству опытный верстальщик тем (от 20 до 50 у.е) для WordPress. Темы простые (ни натягивать, ни рисовать) Знание программирования и навыки фотошопа приветствуются и оплачиваются.

    WordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Регистрация на сайте WordPress плюс wp ecommerce

    $50

    Доброго времени суток Нужен опытный программист (верстальщик тоже нужен) с перспективой постоянного сотрудничества, а не одноразового "как-нибудь". Необходимо сделать регистрацию на сайте и доработать плагин.

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Магазин на WordPress

    $100

    Доброго времени суток В связи с чрезмерной загруженностью нужна помощь по созданию магазина на Вордпрессе. Необходимы уверенные навыки программирования (от 2 лет на WordPress). При хороших показателях ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • WordPress верстальщик, программист

    $2500

    Добрый день Требуется верстка тем от одной простой страницы до программирования полнофункциональных проектов, каждому свое , в зависимости от квалификации. Необходимо: - опыт от 2 ...

    WordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • WordPress верстка (или выше)

    Добрый день Текущий проект (как тестовый) связан с версткой темы, где на каждой странице должна быть разная картинка в шапке. Требуется верстка тем от одной простой страницы ...

    WordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Установить и настроить шаблон Joomla

    Добрый день Имеется несложный, очень даже несложный шаблон Joomla - нужно его установить на рабочий сайт и настроить. Желание и умение работать над Joomla проектами в дальнешем очень приветствуется. ...

    Joomla
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Wordpress программинг, верстка

    Добрый день Интересует ответственный человек с опытом программирования или / и верстки на Wordpress (можно и другие цмс) Задачи регулярные. Текущая задача есть и верстка и программирование ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • HTML верстальщик (WordPress)

    Добрый день, уважаемый фрилансер Предлагаю вакансию специалиста по HTML верстке (WordPress): - с опытом работы - и высоким уровнем ответственности. Среди требований стандартный набор, такой ...

    CSSHTMLjQueryPHPWordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайнер на постоянную работу

    $500

    Проводиться набор - тестирование претендентов на вакансию дизайнера. Требования - веб 2,0 дизайн - своевременность, - ответственность - уверенные знания и опыт Фотошопа - желание учится и ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копирайтер, рерайтер

    $250

    Добрый день, на вакансию сео-писателя как с "ре-" так и "копи-" райтерскими обязанностями приглашается исключительно на постоянной основе с возрастающими объемами заказов ответственный, понятливый сотрудник. Для кого это вакансия ...

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • WordPress верстальщик

    $1000

    Здравствуйте, предлагается вакансия для опытного верстальщика в WordPress. Навыки программирования - приветствуются. Из основных требований - ответственность. Оплата за каждую работу согласно сложности, качества и скорости. ...

    WordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад
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