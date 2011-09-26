WordPress программирование

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок182 просмотра

Добрый день

Необходимо программирование в wordpress, а именно внесение изменений в плагин магазина eCommerce.

А так же другие интересные задания по этой цмс.

Приветствуется постоянное сотрудничество для людей с опытом и желанием работать, не младше 20 лет.

WordPress
14 лет назад
tronman
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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