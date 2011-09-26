Создать 3-х уровневую партнерскую матрицу 2х2

Нужно создать 3 уровневую партнерскую(реферальную) программус матрицей 2х2.

механика:

работа матрицы такова юзер в позиций 1 приглашает 2 и 3 реферала, юзер в позиций 2 приглашает 4 и 5 реферала, юзер в позиций 3 приглашает 6 и 7 реферала! ( пока юзеры 2 и 3 полностью не приглашат рефералов, юзеры в позиций 4,5,6,7, не смогут пригласить рефералов. то есть пока матрица не будет полной!!! юзеры в позиций 4,5,6,7, не смогут пригласить рефералов. если один из рефералов не успевает встать (имеется ввиду что он остался последним) при этом остальные участники матрицы должны быть оповешены о том что ( из за того реферала матрица не сможеть цеклировать в след уровень)

в 2 и 3 уровнях работать матрица такова: после поднятия уровня юзера. под ним обезательно должны встать оба его реферала из пред идущего уровня. если один из рефералов не успевает встать (имеется ввиду что он остался последним) при этом остальные участники матрицы должны быть оповешены о том что ( из за того реферала матрица не сможеть цеклировать в след уровень)

Юзер оплачивает 1 раз, и на каждом уровне получает очки и подарки, должна быть отдельная страница. после 3 уровня юзер получает конечные очки. После подтвержедния уведомления о том что он достиг цели, стирается с базы!

Юзер может пригласить не более 2 рефералов!

При регистраций человек указывает спонсора (если есть- регистрация удачна) если нет, не удачно регистрация!

Регистрация провродиться по пинкодам одно кратно. После регистраций Пинкод присваевается регистрируему! админ генерирует Пинкоды.

Страница Юзера:

1 Профайл (без возможности редактирования)

2 Матрица ( где указаны все участники матрицы, юзер может смотреть профайлы только своей матрицы) (Оформлено в виде матрицы исходные материалы есть PSD)

3 Дерево рефералов ( тут указывается в виде выподающего меня список приглашенных рефералов, при клике на реферала показывется его профайл статус-какой уровень)

4 Страница вознаграждения.( где указывается его вознаграждения и подарки от фирмы)

5 внутренняя почта

6 кнопка выхода

примечания:

у пользователей должно быть внутренняя почта

в Админке можно передвигать,удалять,редактировать рефералов. при регистраций юзер указывает данные после он не может редактировать профиль!

В админке админ должен самостоятельно менять цены за уровни и подарки!

нет никакой системы оплаты только очки

не нужно пристраивать ни к какой смс

оплата 100 -250wmz

возможны дополнения