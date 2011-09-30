Добработка сайта на Joomle

На сайт u4379.citrine.vps-private.net нужно 2 пхп сниппета: 1. Курсы валют. Сейчас на сайте справа сверху есть курсы валют с rbc. Нужно точно такие же но с другого сайта, т.к. периодически шлются ошибки. 2. ...