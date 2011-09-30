Добработка сайта на Joomle

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Завершен7 заявок183 просмотра

Доработка сайта на Жумле (дизайн, верстка,расстановка блоков)

14 лет назад
chiffa_cff
Александр 
52 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

iLEVEL
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Выполнено на высшем уровне! быстро, качественно, креативно! Ивана рекомендую всем! Однозначно будем теперь с ним постоянно сотрудничать
Хороший заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

iLEVEL
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад