Установить плагины на вордпресс

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Закрыт3 заявки144 просмотра

Добрый день ! Есть сайт на вордпресс. Необходимо установить в него календарь публикаций, Модуль страницы пользователя с аватаром. + Вывод аватара автора возле поста.

wpk.bacac.org

WordPress
14 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

olympico
Иван 
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

olympico
Иван 
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад