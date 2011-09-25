Необходимо написать модуль

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Закрыт2 заявки138 просмотров

Здравствуйте ВэбЛансеры. нужно написать один модуль для нашей панели управления и прикрыть баги в нашей Пу

Требуется Знание PHP+Mysql +CentOs5 работа с баш скриптами и взаимодейвствие с PHP

MySQLPHP
14 лет назад
egorzenit
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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