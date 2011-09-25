При успешном выполнении, дальнейшее постоянное сотрудничество Подробности выбранному фрилансеру - сделать что бы страницы были видны в верху, а не только внизу в интернет магазине; - Интернет магазин почему то не ...
Спарсить контент
Требуется спарсить контент с одного интернет магазина в другой соответственно (с фотографиями, описаниями, ценами итд) , парсинг нужен в csv или в excel с определенными полями для импорта в vam shop.
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