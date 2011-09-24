Необходимо внести корректировки в уже готовый шаблон, настроить чпу.
Нужен скриптер для написания скрипта на uCoz
Ужно написать php-скрипт системы оценок как на кинопоиске.ру (http://i080.radikal.ru/1109/e1/9cc8417508a6.png ), т.е десятибалльная система с отображением рейтинга до тысячных. Так же нужно чтобы этот рейтинг можно было отсортировать. Всё это должно работать на uCoz.
Пишем цены и ICQ.
P.s ищу скриптера сейчас, но работа будет производится не много позже.
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