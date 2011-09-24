Нарисовать статистику для сайта

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Закрыт1 заявка156 просмотров

Приветствую, коллеги!

Есть такая задача: подключить на сайт какую-то систему статистики и "нарисовать" в ней задним числом показатели (месяца на 3-4 назад).

Система должна быть "заводской" и авторитетной, вызывать доверие при просмотре, чтобы никто не усомнился в ее данных!

p.s. сейчас сайт на вирт.хосте, но можно перетащить на впс, если потребуется!

14 лет назад
masteroff-14
Василий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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