Здравствуйте. Нужно доработать стандартный модуль поиска joomla под кино сайт. Чтобы при поиске фильма показывала не только заголовки, но и фотографии. Указывайте сроки.
Плагин для WP
Необходимо написать полноценный плагин под WordPress:
В админке написания поста должен отображаться отдельный блок, куда необходимо будет вписывать предложение и таким образом оно в последствии будет отображаться в виде заметки под опубликованным постов со всей предусмотренной HTML-разметкой.
Выбранный исполнитель
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