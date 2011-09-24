Плагин для WP

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Завершен1 заявка107 просмотров

Необходимо написать полноценный плагин под WordPress:

В админке написания поста должен отображаться отдельный блок, куда необходимо будет вписывать предложение и таким образом оно в последствии будет отображаться в виде заметки под опубликованным постов со всей предусмотренной HTML-разметкой.

HTMLWordPressНаписание постов
14 лет назад
pisarevos
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

bo0blik
Егор 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

bo0blik
Егор 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад