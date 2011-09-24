В частности проблема с корзиной, немного доработок по jquery отписываем. и желательно оставляйте ICQ. буду работать с исполнителем , правило которого - не завышать цену
AJAX сравнение товаров
Всем добрый день.
Есть сравнение товаров, и есть блок слева с 4 квадратиками пустыми, нужно чтобы прим захвате мышкой картинки и перетаскивании ее на этот блок она добавлялась в соотвествующую ячейку, до 4 товаров. Ну и соотвественно после нажатия на сравнить товары сравнивались.
Повторяюсь еще раз сравнение реализовано надо только перетаскивание картинки.
Движок самописный, с элементами библиотеки framework codeigniter.
Выбранный исполнитель
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