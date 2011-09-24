AJAX сравнение товаров

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Закрыт4 заявки176 просмотров

Всем добрый день.

Есть сравнение товаров, и есть блок слева с 4 квадратиками пустыми, нужно чтобы прим захвате мышкой картинки и перетаскивании ее на этот блок она добавлялась в соотвествующую ячейку, до 4 товаров. Ну и соотвественно после нажатия на сравнить товары сравнивались.

Повторяюсь еще раз сравнение реализовано надо только перетаскивание картинки.

Движок самописный, с элементами библиотеки framework codeigniter.

AJAXCodeIgniter
14 лет назад
JIucifeR
Олег 
33 года
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Был
12 лет назад
11 отзывов

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webstend
Виталий 
32 года
14 лет в сервисе
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14 лет назад
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Виталий 
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14 лет назад