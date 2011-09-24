AJAX сравнение товаров

Всем добрый день.

Есть сравнение товаров, и есть блок слева с 4 квадратиками пустыми, нужно чтобы прим захвате мышкой картинки и перетаскивании ее на этот блок она добавлялась в соотвествующую ячейку, до 4 товаров. Ну и соотвественно после нажатия на сравнить товары сравнивались.

Повторяюсь еще раз сравнение реализовано надо только перетаскивание картинки.

Движок самописный, с элементами библиотеки framework codeigniter.