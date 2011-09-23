Результат: компонент джумлы с возможностями добавления дополнительных приложений, с помощью которых можно формировать базу для каталогов, инет-магазинов и т.п. 1. Ввод урла сайта. 2. Анализ сайта. 2.1. Построение карты сайта 2.2. Отображение структуры ...
Сайт на Google Apps Engine
Требуется разработать сайт для Google Apps Engine
ТЗ по запросу
Заявки фрилансеров
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