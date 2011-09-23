Нужна красивая флеш-шапка сайта со схемой ворот

На сайте http://www.mosgates.ru надо картинку в шапке поменять на интерактивную схему ворот.

Общая схема ворот такая - http://prntscr.com/360kl

На выходе нужен не скучный чертеж, а красивая картина с домом, травой и т.п., чтобы эти ворота захотелось купить. Еще примеры схем:

http://prntscr.com/360m5

http://prntscr.com/360md

http://prntscr.com/360ml

http://prntscr.com/360mr

При наведении на элементы конструкции они подписываются. Сбоку находится пульт с кнопкой, при нажатии на которую ворота открываются/закрываются.

Пишите примерные цены за работу и показывайте портфолио.