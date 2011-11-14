Доработка раздела объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка141 просмотр

Суть проекта:

- настроить добавление объявлений пользователями, подтвердившими регистрацию, через заполнения ~15 полей-параметров (иногда связанных между собой);

- настроить вывод объявлений на сайте с сортировкой;

- настроить расширенный поиск по всем параметрам;

- добавить возможность админа через админку добавлять/удалять параметры и управлять отображением объявлений (модерирование);

- протестировать миграцию на обновлённый сайт.

Исходные данные:

- основа раздела - http://zapchasty.by/private_ads/;

- не до конца настроенная регистрация на сайте;

- самописная CMS от http://www.newsite.by/ (установлена на сайте).

Пример (более сложный, чем требуется) - http://auto.plius.lt/paieska/autodalys/lengvuju-dalys/

Предварительное ТЗ в прикреплении.

Оставляйте предложения, задавайте вопросы.

14 лет назад
sergge
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

morrah
Елена 
48 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва
14 лет назад
$500
30 дней
Елена справилась с весьма серьёзной задачей. Пришлось работать с нестандартным кодом по очень сложному ТЗ. Итог: качественная и профессиональная работа. Спасибо!
Приятно работать с грамотным человеком! Четко составленное техзадание, потребовавшее минимальных исправлений в процессе работы, спокойное деловое общение во время выполнения и оплата сразу по окончании проекта - в общем, лучшего посредника между заказчиком и программистом я в жизни не встречала. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

morrah
Елена 
48 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва
14 лет назад

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