Доработать сайт на joomla по требования в ТЗ . Тз предоставлю.
Доработка раздела объявлений
Суть проекта:
- настроить добавление объявлений пользователями, подтвердившими регистрацию, через заполнения ~15 полей-параметров (иногда связанных между собой);
- настроить вывод объявлений на сайте с сортировкой;
- настроить расширенный поиск по всем параметрам;
- добавить возможность админа через админку добавлять/удалять параметры и управлять отображением объявлений (модерирование);
- протестировать миграцию на обновлённый сайт.
Исходные данные:
- основа раздела - http://zapchasty.by/private_ads/;
- не до конца настроенная регистрация на сайте;
- самописная CMS от http://www.newsite.by/ (установлена на сайте).
Пример (более сложный, чем требуется) - http://auto.plius.lt/paieska/autodalys/lengvuju-dalys/
Предварительное ТЗ в прикреплении.
Оставляйте предложения, задавайте вопросы.
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