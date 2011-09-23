Движок музыкального портала

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Закрыт2 заявки164 просмотра

Движок должен уметь воспроизводить аудио/видео с сайта Vkontakte . RU и фото со сторонних ресурсов. (+ с распространённых ресурсов таких как YouTube / OpenFile и т.п.)

-Добавление музыки через поиск по названию композиции.

-Ничего на хостинг копироваться не должно

-Файлы музыки должны оставаться на серверах контакта, а у меня на сайте только отображаться и воспроизводиться.

-Композиции должны распределяться по категориям (Стиль музыки/автор/альбом)

-Возможность скачки музыки с серверов Контакта (на сайте прямая ссылка на файл из контакта) - ссылка генерироваться должна самостоятельно.

!!!наполнение сайта должно происходить вручную

Дизайн:

В тёмных тонах, клубной тематики (обсудим с исполнителем)

Доп.функции:

-Плеер в который можно будет добавить композиции для воспроизведения попорядку.

14 лет назад
testersaitov
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров

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