Движок музыкального портала

Движок должен уметь воспроизводить аудио/видео с сайта Vkontakte . RU и фото со сторонних ресурсов. (+ с распространённых ресурсов таких как YouTube / OpenFile и т.п.)

-Добавление музыки через поиск по названию композиции.

-Ничего на хостинг копироваться не должно

-Файлы музыки должны оставаться на серверах контакта, а у меня на сайте только отображаться и воспроизводиться.

-Композиции должны распределяться по категориям (Стиль музыки/автор/альбом)

-Возможность скачки музыки с серверов Контакта (на сайте прямая ссылка на файл из контакта) - ссылка генерироваться должна самостоятельно.

!!!наполнение сайта должно происходить вручную

Дизайн:

В тёмных тонах, клубной тематики (обсудим с исполнителем)

Доп.функции:

-Плеер в который можно будет добавить композиции для воспроизведения попорядку.