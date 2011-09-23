Сделать сценарий на wordpress

Добрый день. Нужно реализовать следующее на сайте. Хочется знать сколько это будет стоить.

Будет куча категорий, а одна будет не для всех

1. При нажатии на просмотр категории

2. Отображается окошко, в котором предлагается ввести некоторые персональные данные.

3. После того, как данные введены осуществляется переход на страницу просмотра категории

4. Если данные были введены, то они отправляются на почту

Вот...