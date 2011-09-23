Добрый день. Работы на час. Нужно сделать пару правок на сайте под битриксом. Просьба оставлять заявки только знающим людям. Ну и стоимость часа озвучивайте сразу.
Сделать сценарий на wordpress
Добрый день. Нужно реализовать следующее на сайте. Хочется знать сколько это будет стоить.
Будет куча категорий, а одна будет не для всех
1. При нажатии на просмотр категории
2. Отображается окошко, в котором предлагается ввести некоторые персональные данные.
3. После того, как данные введены осуществляется переход на страницу просмотра категории
4. Если данные были введены, то они отправляются на почту
Вот...
Заявки фрилансеров
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