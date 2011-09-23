Сделать сценарий на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка104 просмотра

Добрый день. Нужно реализовать следующее на сайте. Хочется знать сколько это будет стоить.

Будет куча категорий, а одна будет не для всех

1. При нажатии на просмотр категории

2. Отображается окошко, в котором предлагается ввести некоторые персональные данные.

3. После того, как данные введены осуществляется переход на страницу просмотра категории

4. Если данные были введены, то они отправляются на почту

Вот...

WordPress
14 лет назад
Tim1985
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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