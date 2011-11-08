Учет скачивания файлов на Php

Посетитель заходит на некую страницу, допустим: www.myhost.com/test.php данный скрипт генерирует ключ (большое случайное шестнадцатеричное число). Этот ключ участвует в формировании пути до файла на сервере типа - /path/to/0123456789abcdef.txt. Скрипт копирует из места, которое указано ему, как константа на место, сформированное с помощью ключа файл. После этого сервер ждет одну скачку этого файла в течение 2 минут, если по истечении этого времени файл не был запрошен, то ключ уничтожается, файл удаляется. Файл должен отдаваться сервером только в случаях, если:

1. Ip адрес зашедшего на страницу и скачивающего файл один и тот же.

2. User-agent браузера полностью совпадают.

3. User-agent браузера не содержит определенную строку. Эти фильтры должны, находится в отдельном файле.

4. Refer – должен быть пустым.

Если кто-то пытается взять по одному ключу файл несколько раз (больше одного), то этот ip, также заносится в черный список. Если эти условия не выполняются, то такие ip адреса собираются в отдельный файл, с указанием даты и времени.

Адреса, попавшие, в список должны банятся сначала на сутки, при повторном подобном инциденте банятся навсегда.

Хотелось бы видеть некую статистику, где-то на отдельной страничке можно было бы увидеть, что этот ip зашел на страничку test.php потом получил /path/to/0123456789abcdef.txt или зашел, но не получил его по таким-то причинам.