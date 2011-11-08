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Учет скачивания файлов на Php
Посетитель заходит на некую страницу, допустим: www.myhost.com/test.php данный скрипт генерирует ключ (большое случайное шестнадцатеричное число). Этот ключ участвует в формировании пути до файла на сервере типа - /path/to/0123456789abcdef.txt. Скрипт копирует из места, которое указано ему, как константа на место, сформированное с помощью ключа файл. После этого сервер ждет одну скачку этого файла в течение 2 минут, если по истечении этого времени файл не был запрошен, то ключ уничтожается, файл удаляется. Файл должен отдаваться сервером только в случаях, если:
1. Ip адрес зашедшего на страницу и скачивающего файл один и тот же.
2. User-agent браузера полностью совпадают.
3. User-agent браузера не содержит определенную строку. Эти фильтры должны, находится в отдельном файле.
4. Refer – должен быть пустым.
Если кто-то пытается взять по одному ключу файл несколько раз (больше одного), то этот ip, также заносится в черный список. Если эти условия не выполняются, то такие ip адреса собираются в отдельный файл, с указанием даты и времени.
Адреса, попавшие, в список должны банятся сначала на сутки, при повторном подобном инциденте банятся навсегда.
Хотелось бы видеть некую статистику, где-то на отдельной страничке можно было бы увидеть, что этот ip зашел на страничку test.php потом получил /path/to/0123456789abcdef.txt или зашел, но не получил его по таким-то причинам.
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