Разработка нового раздела на сайте (PHP, MySQL)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок202 просмотра

На действующем сайте www.medpoisk.ru необходимо создать новый раздел, интегрированный с существующими данными. Эта новая категория записей добавляется так же (имеется php-механизм, необходимо чуть видоизменить).

Составить систему оценки (рейтинга) существующих записей в БД - голосование по нескольким вопросам. Рейтинг выводится в каталоге.

Рейтинг дополняется отзывами (движок уже имеется, работает хорошо, надо его прикрутить к рейтингу)

При добавлении плохого отзыва делать проверку мэйла и определение IP пользователя

MySQLPHP
14 лет назад
loporoskop
Максим 
56 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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