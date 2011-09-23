Разработка нового раздела на сайте (PHP, MySQL)

На действующем сайте www.medpoisk.ru необходимо создать новый раздел, интегрированный с существующими данными. Эта новая категория записей добавляется так же (имеется php-механизм, необходимо чуть видоизменить).

Составить систему оценки (рейтинга) существующих записей в БД - голосование по нескольким вопросам. Рейтинг выводится в каталоге.

Рейтинг дополняется отзывами (движок уже имеется, работает хорошо, надо его прикрутить к рейтингу)

При добавлении плохого отзыва делать проверку мэйла и определение IP пользователя