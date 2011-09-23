Наш движок - phprobid 6.5 Основное: 1. Изменить вид письма. Рассылка от сайта должна иметь логотип и текст должен быть красиво оформлен. 2. На главной странице в стоимости товара должна отображаться последняя ...
Разработка нового раздела на сайте (PHP, MySQL)
На действующем сайте www.medpoisk.ru необходимо создать новый раздел, интегрированный с существующими данными. Эта новая категория записей добавляется так же (имеется php-механизм, необходимо чуть видоизменить).
Составить систему оценки (рейтинга) существующих записей в БД - голосование по нескольким вопросам. Рейтинг выводится в каталоге.
Рейтинг дополняется отзывами (движок уже имеется, работает хорошо, надо его прикрутить к рейтингу)
При добавлении плохого отзыва делать проверку мэйла и определение IP пользователя
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