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Разработка скрипта шариков для лотереи
Необходимо разработать (php) задачу по расчёту чисел для лотереи на основе заданной матрицы инцидентности. Также сделать веб-интерфейс для работы. Все необходимо реализовать для wordpress. Вероятно плагин с выводом расчета по тегу - или Ваш вариант (обсудим).
Интерфейс - вот в точности как здесь: http://www.lotosistemi.ru/ru/demo-3564 - матрица крошечная, собственно программить кроме интерфейса особо нечего - расчет прошлый программер сделал за 7 минут. Есть исходник который считает, надо прикрутить к нему еще матриц и сделать шарики собственно.
Выберу по стоимости и прошлым работам.
Спасибо
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