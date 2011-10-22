Разработка скрипта шариков для лотереи

Необходимо разработать (php) задачу по расчёту чисел для лотереи на основе заданной матрицы инцидентности. Также сделать веб-интерфейс для работы. Все необходимо реализовать для wordpress. Вероятно плагин с выводом расчета по тегу - или Ваш вариант (обсудим).

Интерфейс - вот в точности как здесь: http://www.lotosistemi.ru/ru/demo-3564 - матрица крошечная, собственно программить кроме интерфейса особо нечего - расчет прошлый программер сделал за 7 минут. Есть исходник который считает, надо прикрутить к нему еще матриц и сделать шарики собственно.

Выберу по стоимости и прошлым работам.

Спасибо