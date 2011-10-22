Разработка скрипта шариков для лотереи

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка256 просмотров

Необходимо разработать (php) задачу по расчёту чисел для лотереи на основе заданной матрицы инцидентности. Также сделать веб-интерфейс для работы. Все необходимо реализовать для wordpress. Вероятно плагин с выводом расчета по тегу - или Ваш вариант (обсудим).

Интерфейс - вот в точности как здесь: http://www.lotosistemi.ru/ru/demo-3564 - матрица крошечная, собственно программить кроме интерфейса особо нечего - расчет прошлый программер сделал за 7 минут. Есть исходник который считает, надо прикрутить к нему еще матриц и сделать шарики собственно.

Выберу по стоимости и прошлым работам.

Спасибо

PHPWordPress
14 лет назад
lowtechmarketing
51 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Greeschenko
Алексей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад
$100
7 дней
Алексей всё сделал быстро и профессионально, не задавая вопросов, несмотря на то, что нам самим задание было отчасти непонятно. :) Рекомендую!
Рекомендую работать с Алексеем. Очень порядочный работодатель, выполнил все свои обязательства. Инструкции и ТЗ были составлены четко и максимально понятно.

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Greeschenko
Алексей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад