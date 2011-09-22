Требуется специалист по VirtueMart. Версия 1.1.4. Что нужно: 1) сделать возможность заказа без регистрации, не стандартным методом. Необходимо стандартный вывод аля войти\впервые в магазине на три части, ...
Сделать выгрузку с 1С в OpenCart
Задача: написать скрипт выгрузки с 1С 8 для OpenCart для сайта.
Сейчас с 1С на ФТП сайта выгружается несколько файлов, которые использует старый скрипт выгрузки – он полу рабочий, его нужно с нуля переписать.
С фалами которые мы получаем на данный момент на ФТП нужно будет разобраться и указать необходимые доработки в самой 1С (если нужно)
Нам нужно что бы на сайте обновляли такие поля:
1. Имя товара
2. Артикул
3. Производитель
4. Модель
5. Категорию товаров
6. Фото товара
7. Цену товара
8. Остаток товара (кол-во на складе).
Нужно более детальное обсуждение по скайпу.
От ВАС ориентированная стоимость от и до. Можно указать стоимость часа и примерное кол-вочасов.
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