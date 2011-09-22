Сделать выгрузку с 1С в OpenCart

Задача: написать скрипт выгрузки с 1С 8 для OpenCart для сайта.

Сейчас с 1С на ФТП сайта выгружается несколько файлов, которые использует старый скрипт выгрузки – он полу рабочий, его нужно с нуля переписать.

С фалами которые мы получаем на данный момент на ФТП нужно будет разобраться и указать необходимые доработки в самой 1С (если нужно)

Нам нужно что бы на сайте обновляли такие поля:

1. Имя товара

2. Артикул

3. Производитель

4. Модель

5. Категорию товаров

6. Фото товара

7. Цену товара

8. Остаток товара (кол-во на складе).

Нужно более детальное обсуждение по скайпу.

От ВАС ориентированная стоимость от и до. Можно указать стоимость часа и примерное кол-вочасов.