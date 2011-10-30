Drupal 7 Поиск по параметрам и загрузка картинки

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Завершен2 заявки144 просмотра

Имеется сайт на Drupal 7, есть новый тип "груз" и "транспорт",

необходимы следующие доработки:

1 Поиск по параметрам Транспорта ( Грузоподьемности, телефону, габаритам...), то есть в поиске вместо одного поля поиска - несколько - каждое поле для каждой характеристики "транспорта". При чем если введены два или более параметра - то результатом должен быть фильр "И".

2 "транспорт" имеет изображение, необходимо в форме добавления сделать его одной кнопкой ( спрятать "выберите файл" )

в приложении скрины "как это сейчас" (search , imageupload) и как хотелось бы (выбрать фото, архив с нарезкой страницы поиска)

Подробные детали при контакте.

Drupal
14 лет назад
paraxela20
Когорин 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

geraubk
Генри 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$80
1 день
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

geraubk
Генри 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
14 лет назад