Нужна партнерская программа для сайта коллективных покупок, т.е ПП эта для агрегаторов купонов, чтобы следить сколько купонов куплено по их ссылке( т.е. сколько купили те, которые пришли с их сайта). И баланс ...
Клиент-серверное приложение (БД, Silverlight, RIA)
Задача (срок до вечера 25-го представить 75% ):
1. Спроектировать схему базы данных в PowerDesigner.
2. Сконвертировать базу данных в MS SQL.
3. Используя Silverlight и технологию RIA Services реализовать трехзвенное клиент-серверное приложение согласно требований. По возможности использовать паттерн MVVM (необязательно).
Более детальные требования к проекту вышлю исполнителю.
Проект по сути своей тестовый, предложения о сотрудничестве пишите в личку или на [email protected]
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