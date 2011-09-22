Клиент-серверное приложение (БД, Silverlight, RIA)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки118 просмотров

Задача (срок до вечера 25-го представить 75% ):

1. Спроектировать схему базы данных в PowerDesigner.

2. Сконвертировать базу данных в MS SQL.

3. Используя Silverlight и технологию RIA Services реализовать трехзвенное клиент-серверное приложение согласно требований. По возможности использовать паттерн MVVM (необязательно).

Более детальные требования к проекту вышлю исполнителю.

Проект по сути своей тестовый, предложения о сотрудничестве пишите в личку или на [email protected]

SQL
14 лет назад
konnikk
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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