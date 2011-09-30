Проверка даты обновления

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Завершен2 заявки177 просмотров

Есть заказы, при создании каждого заказа указывается дата последнего обновления и указывается кол-во месяцев через которое нужно сделать повторное обновление.

Если с момента даты обновления прошло больше указанного кол-ва месяцев, то в нужном поле БД появляется определенное значение.

14 лет назад
JIucifeR
Олег 
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов

Выбранные исполнители

acehtml
Михаил 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
tankred
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Александр сделал все качественно и быстро. Рекомендую. Буду обращаться в дальнейшем.
Все было отлично)

Заявки фрилансеров

acehtml
Михаил 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
tankred
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад