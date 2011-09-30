Проверка даты обновления

Есть заказы, при создании каждого заказа указывается дата последнего обновления и указывается кол-во месяцев через которое нужно сделать повторное обновление.

Если с момента даты обновления прошло больше указанного кол-ва месяцев, то в нужном поле БД появляется определенное значение.