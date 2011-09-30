Всем привет! Нужен компонент joomla 1.7 Есть сайт http://d-e-n-t.ru/, клон сайта - http://dentastom.com/ Нужно реализовать функционал страниц http://dentastom.com/clinics.php и http://dentastom.com/responses/ Написать компонент и прикрутить на сайт http://d-e-n-t.ru/ Должна быть возможность редактировать ...
Проверка даты обновления
Есть заказы, при создании каждого заказа указывается дата последнего обновления и указывается кол-во месяцев через которое нужно сделать повторное обновление.
Если с момента даты обновления прошло больше указанного кол-ва месяцев, то в нужном поле БД появляется определенное значение.
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