Написать простой скрипт поиска

Есть база данных MySQL, в ней таблица под названием autoparts, необходимо сделать простой скрипт поиска, который бы искал номера в столбике product_number. Желательно чтобы поиск не учитывал пробелов, тире, слешей, точек, запятых, точек с запятыми и двоеточий.