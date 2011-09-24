Написать простой скрипт поиска

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок163 просмотра

Есть база данных MySQL, в ней таблица под названием autoparts, необходимо сделать простой скрипт поиска, который бы искал номера в столбике product_number. Желательно чтобы поиск не учитывал пробелов, тире, слешей, точек, запятых, точек с запятыми и двоеточий.

MySQL
14 лет назад
OXOTnick
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
55 отзывов

Выбранный исполнитель

HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Отличный работник, сделал все очень быстро и качественно. Рекомендую.
Отличный заказчик, терпеливо дождался пока я начал работу над его скриптом. От выполнения - только положительные эмоции... и оплата, разумеется) Рекомендую

Заявки фрилансеров

HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад