Есть рабочий парсер. Нужно добавить 1 сайт-донор.
Сообщения в соц. сети
Для тех кто уже делал что-то подобное задача лёгкая:
- средствами php нужно залогиниться vkontakte и оставить сообщение на стене группы от имени группы;
- так же залогиниться в моём мире и оставить сообщение в сообществе в гостевой;
- то же самое сделать на профессионалах.ру
Если сказать иначе - от вас просто требуется такая функция типа:
function vkontakte_post(url, text, login, pass){
//Здесь код который будет логиниться вконтакте(используя login и pass) и оставлять сообщение(text) в заданной группе(url) от имени группы ну и возвращать результат.
}
И ещё две такие функции для Мой Мир и профессионалов.
Можно использовать API если так будет удобнее.
Бюджет минимальный, так как повторяю - для тех кто делал что-то подобное, это не составит никакого труда.
Подробности при переписки.
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