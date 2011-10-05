Сообщения в соц. сети

Для тех кто уже делал что-то подобное задача лёгкая:

- средствами php нужно залогиниться vkontakte и оставить сообщение на стене группы от имени группы;

- так же залогиниться в моём мире и оставить сообщение в сообществе в гостевой;

- то же самое сделать на профессионалах.ру

Если сказать иначе - от вас просто требуется такая функция типа:

function vkontakte_post(url, text, login, pass){

//Здесь код который будет логиниться вконтакте(используя login и pass) и оставлять сообщение(text) в заданной группе(url) от имени группы ну и возвращать результат.

}

И ещё две такие функции для Мой Мир и профессионалов.

Можно использовать API если так будет удобнее.

Бюджет минимальный, так как повторяю - для тех кто делал что-то подобное, это не составит никакого труда.

Подробности при переписки.