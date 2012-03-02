Доработка парсера для Virtuemart

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок233 просмотра

Есть рабочий парсер. Нужно добавить 1 сайт-донор.

13 лет назад
volkov_serhiy
Сергей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

danlex
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$20
3 дня
А++++ Просто, быстро и красиво. PS: Последующая поддержка продукта на высоком уровне. Как всегда - оперативно и качественно. Рекомендую!
Все отлично. Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

danlex
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад