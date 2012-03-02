Доброго времени суток. Задача такая: Нужен модуль для DLE , умеющий добавлять и проигрывать музыку из VKONTAKTE на моём сайте. -Добавление музыки через поиск по названию композиции. -Ничего на ...
Доработка парсера для Virtuemart
Есть рабочий парсер. Нужно добавить 1 сайт-донор.
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