Нужен модуль для DLE

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки126 просмотров

Доброго времени суток.

Задача такая:

Нужен модуль для DLE , умеющий добавлять и проигрывать музыку из VKONTAKTE на моём сайте.

-Добавление музыки через поиск по названию композиции.

-Ничего на хостинг копироваться не должно

-Файлы музыки должны оставаться на серверах контакта, а у меня на сайте только отображаться и воспроизводиться.

-Композиции должны распределяться по категориям (Стиль музыки/автор)

+возможность скачки музыки с серверов Контакта (на сайте прямая ссылка на файл из контакта)

DLE
14 лет назад
testersaitov
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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