Добрый день!нужно сделать флеш проигрыватель с привязкой к временной шкале.
Нужен модуль для DLE
Доброго времени суток.
Задача такая:
Нужен модуль для DLE , умеющий добавлять и проигрывать музыку из VKONTAKTE на моём сайте.
-Добавление музыки через поиск по названию композиции.
-Ничего на хостинг копироваться не должно
-Файлы музыки должны оставаться на серверах контакта, а у меня на сайте только отображаться и воспроизводиться.
-Композиции должны распределяться по категориям (Стиль музыки/автор)
+возможность скачки музыки с серверов Контакта (на сайте прямая ссылка на файл из контакта)
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