Доброго времени суток.

Задача такая:

Нужен модуль для DLE , умеющий добавлять и проигрывать музыку из VKONTAKTE на моём сайте.

-Добавление музыки через поиск по названию композиции.

-Ничего на хостинг копироваться не должно

-Файлы музыки должны оставаться на серверах контакта, а у меня на сайте только отображаться и воспроизводиться.

-Композиции должны распределяться по категориям (Стиль музыки/автор)

+возможность скачки музыки с серверов Контакта (на сайте прямая ссылка на файл из контакта)