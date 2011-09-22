Доброго времени суток. Задача такая: Нужен модуль для DLE , умеющий добавлять и проигрывать музыку из VKONTAKTE на моём сайте. -Добавление музыки через поиск по названию композиции. -Ничего на ...
Нужен Макро для Excel
Задание такое:
Есть четыре столбика в экселе с цифрами, например:
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
Столбцы могут быть и длинее, например с 20 значениями или столбцов может быть больше. Из этих стобцов мне нужно сделать четыре длиных столбца, которые в случайном порядке выдадут все варианты возможных комбинаций. Например:
1 4 6 3
5 8 2 3
7 2 6 8
3 7 8 4
9 4 8 3
Очень важен тот момент, что бы цыфры в строчках не повторялись. Например, комбинация была бы неправильной:
1 1 3 4
1 5 3 1
1 1 1 3
1 2 2 1
Может кто нибудь написать такой макро в экселе или эксесе? Сколько будет стоить?
Сергей
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