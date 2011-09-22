Нужен Макро для Excel

Задание такое:

Есть четыре столбика в экселе с цифрами, например:

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6

7 7 7 7

8 8 8 8

9 9 9 9

Столбцы могут быть и длинее, например с 20 значениями или столбцов может быть больше. Из этих стобцов мне нужно сделать четыре длиных столбца, которые в случайном порядке выдадут все варианты возможных комбинаций. Например:

1 4 6 3

5 8 2 3

7 2 6 8

3 7 8 4

9 4 8 3

Очень важен тот момент, что бы цыфры в строчках не повторялись. Например, комбинация была бы неправильной:

1 1 3 4

1 5 3 1

1 1 1 3

1 2 2 1

Может кто нибудь написать такой макро в экселе или эксесе? Сколько будет стоить?

Сергей