Есть рабочий парсер. Нужно добавить 1 сайт-донор.
Webasyst доделки.
Техническое задание по добавлению граф в продукты и в историю заказа.
Для двух сайтов http://shop2style.ru и www.sportangel.ru добавить в админке – продукты – продукты и категории – добавить продукт.
При добавлении продукта ( и редактировании старых продуктов) необходимо добавить несколько граф для ввода информации.
Под ценой, которая указана в рублях добавить графу: Цена производителя. Данная цена должна отражаться только в админке в продукте и не видна покупателям. Также данная цена должна копировать в заказ рядом с ценой в рублях.
Далее под ценой производителя добавить графу: Ссылка на товар. Информация со ссылкой на товар также должна быть видна в заказе в продукте, рядом с ценой….справа.
Данная графа также не должна видна покупателю. В данную графу (ссылка на товар) перенести (вырезать и вставить) данные с уже существующей графы: Мета-описание товара. Дело в том, что когда я заношу ссылку на товар в Описание, то при добавление товара покупателм в избранное, они видят эту ссылку, это надо прекратить.
Описание товара, когда Вы данные перенесёте в новую созданную графу, должна быть пуста.
Туда я буду копировать название товара и будет видна для покупателя новая информация.
Всё. Бюджет на данное задание 600 руб. Сайты идентичны….так что необходимо разработать для одного и скопировать функции и перенести во второй.
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