Webasyst доделки.

Техническое задание по добавлению граф в продукты и в историю заказа.

Для двух сайтов http://shop2style.ru и www.sportangel.ru добавить в админке – продукты – продукты и категории – добавить продукт.

При добавлении продукта ( и редактировании старых продуктов) необходимо добавить несколько граф для ввода информации.

Под ценой, которая указана в рублях добавить графу: Цена производителя. Данная цена должна отражаться только в админке в продукте и не видна покупателям. Также данная цена должна копировать в заказ рядом с ценой в рублях.

Далее под ценой производителя добавить графу: Ссылка на товар. Информация со ссылкой на товар также должна быть видна в заказе в продукте, рядом с ценой….справа.

Данная графа также не должна видна покупателю. В данную графу (ссылка на товар) перенести (вырезать и вставить) данные с уже существующей графы: Мета-описание товара. Дело в том, что когда я заношу ссылку на товар в Описание, то при добавление товара покупателм в избранное, они видят эту ссылку, это надо прекратить.

Описание товара, когда Вы данные перенесёте в новую созданную графу, должна быть пуста.

Туда я буду копировать название товара и будет видна для покупателя новая информация.

Всё. Бюджет на данное задание 600 руб. Сайты идентичны….так что необходимо разработать для одного и скопировать функции и перенести во второй.