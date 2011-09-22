Есть рабочий парсер. Нужно добавить 1 сайт-донор.
Надо починить кодировку в письмах с сайта
На сайте стоит форма для отправки сообщений.
При отправке приходит в кривой кодировке и на сайте должно выводиться сообщение, что письмо отправлено, пишет не по-русски.
Сделал так:
$headers = "Content-type: text/plain; charset=\"koi8-r\"";
mail($to, $subj, $body,$headers);
Письмо стало приходить читабельное, но заголовок и текст на сайте не читается.
Надо сделать все читабельным и лучше поставить более привычную кодировку windows.
Пишите цену за работу. Дам доступ к сайту.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $20
Техническое задание по добавлению граф в продукты и в историю заказа. Для двух сайтов http://shop2style.ru и www.sportangel.ru добавить в админке – продукты – продукты и категории – добавить продукт. При добавлении продукта ( ...Закрыт14 лет назад
Доброго времени суток. Задача такая: Нужен модуль для DLE , умеющий добавлять и проигрывать музыку из VKONTAKTE на моём сайте. -Добавление музыки через поиск по названию композиции. -Ничего на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день!нужно сделать флеш проигрыватель с привязкой к временной шкале.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно доработать (доверстать и настроить) сайт на битриксе. Сайт - http://cyberdyne.su/ Стоимость услуг - по согласованию.Закрыт14 лет назад
Хочу сделать платный доступ на часть сайта. Мой сайт статичный на .html Адрес http://www.tour4you.cz.cc/ или http://tour4you.cz.cc/ Нет поддержки Perl и mysql. Поддерживает php, .htaccess SqLite и все остальное, подробнее: http://www.tour4you.cz.cc/phpinfo.php Требуется (если возможно): ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Краткое ТЗ: Имеется система веб-парсеров ( PHP + YiiFramework ) создающая выборки в реальном времени с нескольких сайтов автомобильной тематики ( auto.ru и т.п.). Необходимо внести коррекции в некоторые модули, в соответствии ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте. На сайте с Joomla 1.5 необходимо настроить кеширование 3-х компонентов. Подробности предоставлю, на все вопросы отвечу. Спасибо.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Задание такое: Есть четыре столбика в экселе с цифрами, например: 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день ! Имеется сайт на ворд пресс. Сейчас при нажатии на вход перекидывает на админ панель. И далее в админ панели производятся все действия. Необхоимо чтоб после ввода логина и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад