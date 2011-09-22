Надо починить кодировку в письмах с сайта

На сайте стоит форма для отправки сообщений.

При отправке приходит в кривой кодировке и на сайте должно выводиться сообщение, что письмо отправлено, пишет не по-русски.

Сделал так:

$headers = "Content-type: text/plain; charset=\"koi8-r\"";

mail($to, $subj, $body,$headers);

Письмо стало приходить читабельное, но заголовок и текст на сайте не читается.

Надо сделать все читабельным и лучше поставить более привычную кодировку windows.

Пишите цену за работу. Дам доступ к сайту.