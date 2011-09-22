Поправить дизайн

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Завершен2 заявки122 просмотра

Необходимо поравить шаблон одного форума..

14 лет назад
Veleri
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

studio_artmix
Андрей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 отзывов(-2)
14 лет назад
$10
1 день
Спасибо Все было сделано очень быстро и грамотно!

Заявки фрилансеров

studio_artmix
Андрей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 отзывов(-2)
14 лет назад