Установить и доработать плагин для рассылки

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Закрыт1 заявка116 просмотров

Для этого функционала необходимо доработать плагин Subscribe2

http://wordpress.org/extend/plugins/subscribe2 или любой другой подобный плагин, который позволяет подписаться и отправлять письма из админки WordPress

Более подробно в прикрепленном файле.

WordPress
14 лет назад
EleSha
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров