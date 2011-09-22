Всем привет! Нужен компонент joomla 1.7 Есть сайт http://d-e-n-t.ru/, клон сайта - http://dentastom.com/ Нужно реализовать функционал страниц http://dentastom.com/clinics.php и http://dentastom.com/responses/ Написать компонент и прикрутить на сайт http://d-e-n-t.ru/ Должна быть возможность редактировать ...
Загрузка объявлений из файла AdsManager (Joomla)
Доработка компонента доски объявлений AdsManager (Joomla) функцией массовой загрузки объявлений (возможно из файла). Просьба указать время выполнения работы и стоимость.
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