Загрузка объявлений из файла AdsManager (Joomla)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок83 просмотра

Доработка компонента доски объявлений AdsManager (Joomla) функцией массовой загрузки объявлений (возможно из файла). Просьба указать время выполнения работы и стоимость.

Joomla
14 лет назад
Tolyt
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров