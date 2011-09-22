Сверстать сайт и прикрутить дизайн к Джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки143 просмотра

Сверстать сайт и прикрутить готовый дизайн к джумле

нужно УЖЕ ВЧЕРА!

ТЗ

Верстка страниц сайта (создание шаблона) + программирование CMS сайта. Настройка и установка сайта на домен.

* нарезка страниц

* верстка шаблона с учетом технических данных Joomla

* внесение параметров отображения текстов на сайте

* включает настройку основного ядра

* подключение и настройка модуля галерея

* подключение и настройка модуля русской типографики

* подключение и настройка модуля улучшенного редактора страниц

* создание ротатора на главной странице средствами JavaScript (три основных изображения)

* установка верстки

* установка флеш-карты

* заполнение структуры сайта (меню главное и древовидные)

* первичное заполнение контентом

* настройка сайта под 2 языковые версии (рус. англ.)

JavaScriptJoomla
14 лет назад
miishl
Михаил 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров