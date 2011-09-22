С Александром в общей сложности мы сотрудничаем уже более года. И за все это время никаких нареканий на качество его работы не было. Именно поэтому, когда возникла необходимость в большом количестве текстов, я в первую очередь предложил ему взяться за выполнение данного проекта. Для удобства проект разбили на несколько частей, одна из которых требована не просто написания текста, а поиска конкретной информации о курортах. Надо сказать, что Александр справился с задачей поиска блестяще, выжав максимум из того, что можно было найти. Сами тексты особых нареканий не имеют, качество их исполнения находится на уровне. Читаются не только легко, но и с интересом. Складывается впечатление, что автор лично видел курорты, отели и достопримечательности, о которых он пишет. Проект длился несколько месяцев. Строго в оговоренные сроки я получал новые партии текстов. Все, согласно договоренности. В очередной раз Александр подтвердил свой профессионализм и ответственность. Рекомендую и сам буду с ним работать и далее.