Нужен рерайт 34 статей, тематика - видеонаблюдение. Статьи донора 2-3 килознаков, нужно уместить в 1 килознак основные моменты. Стоимость работы оцениваю в 900 ЯД
- $30Копирайтинг6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно: 1 - убить все внешние ссылки, кроме групп в соцсетях 2 - оптимизировать код сайта для более быстрой загрузки 3 - настройка зеркал и Location 4 - создать правильный сайтмэп ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Задача проста: есть архив с базой, есть архив с сайтом. Нужно старый сайт и базу заархивить, новый сайт и базу поставить. Дело на час :) Оплата 250 руб Я.ДеньгиПрочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Доброго времени Необходимо подготовить YML прайс-лист в формате – , в настоящее время формат прайса – . PS, доступа к фтп нет и не будет. Такова политика сайтосоздателя.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется написать несколько десятков партий новостей. Точное количество будет определено в процессе сотрудничества. Одна партия представляет собой 3 новости, касающиеся одной страны. Объем каждой новости лежит в пределах 1000-2000 знаков. В ...Завершен13 лет назад
Добрый день! Требуется перенести сайт www.dvervleto.com вместе со всем контентом на CMS Joomla 1.7 Стиль, цвета должны быть сохранены. Обязательно сохранения адресов всех страниц и настройка sef404 Шаблоны, который нравятся: ...Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $333
Требуется сотрудница для работы в интернете удаленно на полный рабочий день, 5 дней в неделю. Обязанности: - написание статей, новостей, обзоров для сайта, описаний товара, редактирование меню сайта; - работа ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Перелинковать сайт www.tv-vision.ru (150+- страниц)Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Регион Москва только под целевых посетителей без рекламных площадок недельный бюджет тематика - автовидеорегистраторы сайт tv-vision.ruПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
две тематики: туризм, автомобильные видеорегистраторы знающим людям не надо объяснять что надо делать еженедельный отчет с заказов возможен процент! примеры развития - обязательны.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно создать баннер, перехватив пользователя, когда он собирается покинуть страницу (переход в адресную строку или закрытие сайта) Нужно что бы определялось, является ли пользователь участником одной из двух социальных сетей (вконтакте и фейсбуке), затемнять ...Баннеры1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется написать большое количество SEO текстов о туризме, экзотических странах, путешествиях. Все задание по проекту разбито на пять блоков. Более подробная информация по каждому блоку – в приложении. 1. Курорты. Общее количество ...Завершен13 лет назад
- $50
Нужны иконки 72*72 пикселей. Взглянув на иконку, посетитель должен сразу понимать что речь идет о звездности отеля. Должно совпадать со стилистикой сайта www.dvervleto.com Категории отелей: 5 звезд 4 звезды ...Иконки и Пиксель-арт17 заявокЗакрыт13 лет назад
Итак, в двух словах задача: на сайте есть поиск туров, нужно ежечасно прогонять поиск по отелям и выводить на каждый отель раз в час обновленную инфу в виде таблицы (первые 20 предложений). подробности ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Создание сайта - визитки с простым дизайном и установка его на домен. UPD - нужна ОДНА страничка на хтмл и все :) Ни магазин, ни подстраниц, ничего!. Только одна единственная страничка с шапкой и ...Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт14 лет назад
Сверстать сайт и прикрутить готовый дизайн к джумле нужно УЖЕ ВЧЕРА! ТЗ Верстка страниц сайта (создание шаблона) + программирование CMS сайта. Настройка и установка сайта на домен. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо написать по одному тексту о курортах: Паттайя, Пхи Пхи, Пхукет, Самуи. Объем одного текста - 4000 знаков. Ключевые слова для каждого курорта будутвысланы почтой.Завершен14 лет назад
Требуется написать 15 текстов для интернет-магазина о продукции компаний Konica и KyoceraЗавершен14 лет назад
Нужно поднять тИЦ на 2х сайтах с 0 до 100 Ваши предложения, господа.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо написать парсер туров от ведущих туроператоров (около 25) пример, откуда тянуть: http://www.transaerotour.com/mw.phtml Нужно чтобы клиент мог на сайте: Выбрать город вылета, нужную страну, дату вылета, тип питания, количесво звезд ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад