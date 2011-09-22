miishl

Михаил miishl

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
14 дней назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Статья на 5-6 тысяч знаков
Никому не рекомендую работать с этим клиентом - он только мой! :)
Наталья ответственный и качественный исполнитель, рекомендую!
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$1750
10 баллов
13 лет назад
Новости. Туризм. Приватно для karver
Уже более года выполняю проекты Михаила на тему туризма. И очень доволен сотрудничеством. Интереснейшая тематика очень способствует саморазвитию - узнаю много нового и интересного. Достойная оплата и прекрасные рабочие отношения с заказчиком тоже радуют. Всегда находим консенсус. Надеюсь, что наше сотрудничество продолжится и оно будет таким же продуктивным, как и на предыдущих проектах. :)
Еще один мой проект Александр выполнил, как полагается. Более месяца работали согласно графику, без сбоев. Тексты интересные, читабельные, аккуратно вписаны ключи. Мои рекомендации.
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karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$5100
10 баллов
13 лет назад
Туризм. SEO тексты. Приватно для karver
Не первый проект, по которому мы работаем с Михаилом. И как всегда с его стороны все условия соблюдаются полностью. Он предоставляет четкую постановку задачи, он не подводит с оплатой, он оперативно отвечает на возникающие вопросы. Прекрасный заказчик и отличный человек. Мои искренние рекомендации и благодарности за очередное превосходное сотрудничество!
С Александром в общей сложности мы сотрудничаем уже более года. И за все это время никаких нареканий на качество его работы не было. Именно поэтому, когда возникла необходимость в большом количестве текстов, я в первую очередь предложил ему взяться за выполнение данного проекта. Для удобства проект разбили на несколько частей, одна из которых требована не просто написания текста, а поиска конкретной информации о курортах. Надо сказать, что Александр справился с задачей поиска блестяще, выжав максимум из того, что можно было найти. Сами тексты особых нареканий не имеют, качество их исполнения находится на уровне. Читаются не только легко, но и с интересом. Складывается впечатление, что автор лично видел курорты, отели и достопримечательности, о которых он пишет. Проект длился несколько месяцев. Строго в оговоренные сроки я получал новые партии текстов. Все, согласно договоренности. В очередной раз Александр подтвердил свой профессионализм и ответственность. Рекомендую и сам буду с ним работать и далее.
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$4000
10 баллов
14 лет назад
Более 100 текстов. Приватно для KARVER
Было очень приятно сотрудничать с Михаилом по столь крупному проекту, так как между нами царило полное взаимопонимание. Было видно, что заказчик действительно заинтересован в получении качественных текстов и готов достойно их оплатить. Михаил всегда находился на связи, на возникшие вопросы отвечал оперативно, не пуская их решение на самотек. Рекомендую, как ответственного заказчика, который четко знает, что именно он хочет получить.
Доверил Александру работу над достаточно большим проектом по написанию SEO текстов, так как предыдущее сотрудничество было успешным. И, должен сказать, что я не разочарован результатом. Александр за достаточно небольшой период времени сумел написать немало текстов, в каждый лаконично вписав ключевые слова. По завершении проекта я получил интересные, легко читаемые текста, полностью отвечающие требованиям ТЗ. Если вам нужен хороший копирайтер, я рекомендую обратиться к Александру!
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karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$80
10 баллов
14 лет назад
4 текста по курортам Тайланда. Приватно для Карвер
Спасибо за сотрудничество! В который раз в десятку! Как всегда радует четкое ТЗ и своевременная оплата )
В который раз я получил превосходные тексты! Александр описывает Тайланд с таким вдохновением, как будто все великолепие страны видел лично.
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