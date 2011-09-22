Нужно сделать Отзывы покупателей в virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка94 просмотра

Нужно сделать "Отзывы покупателей" в virtuemart, вточности как у http://www.oldi.ru/catalog/element/PN15513/.

14 лет назад
colainru
Михаил 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров