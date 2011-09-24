Создание калькулятора на Joomla

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка176 просмотров

Не писать в icq, skype и тд.

Только заявки в проект.

Нужен не большой кредитный калькулятор. Подробности выбранному исполнителю

Бюджет до 30 у.е

Joomla
14 лет назад
san-francisco
Дарья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

studio_artmix
Андрей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 отзывов(-2)
14 лет назад
$30
1 день
Хорошая студия. Всё качественно выполнено. Огромное спасибо.

Заявки фрилансеров

studio_artmix
Андрей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 отзывов(-2)
14 лет назад