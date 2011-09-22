Разработать формулу рейтинга.

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Требуется разработать формулу для ранжирования компаний в списке.

Сайт представляет собой рейтинг где отрицательные отзывы минусуются из положительных и представляют некое число, на основании которых выстраивают список компаний.

Задача: создать формулу, или объяснить некий принцип ранжирования, при котором бы компании, имеющий больше количество отзывов были выше в списке тех компаний, где суммарное количество положительных отзывов меньше.

Пример: компания "А" имеет 100 положительных и 97 отрицательных,(разница 3) а компания "Б" имеет 10 положительны и 6 отрицательных (разница 4) По умолчанию компания "Б" будет выше, а надо чтобы "А" была выше, так как трастовость(популярность) у нее выше у клиентов.

ася: 20 8 514 990