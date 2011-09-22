Модуль для трансляции рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка93 просмотра

ТЗ в прикрепленном файле, от Вас цены+сроки, выбираю по отличному соотношению цена-качество

14 лет назад
TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Программирование магазина на Битрикс

    Нужен программист для разработки интернет-магазина на битрикс. Нужно: - привязать движок к верстке - фильтры по параметрам - хлебные крошки, недавно просмотренные, соседние товары и другие перелинковки - возможность внедрения ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проверка даты обновления

    Есть заказы, при создании каждого заказа указывается дата последнего обновления и указывается кол-во месяцев через которое нужно сделать повторное обновление. Если с момента даты обновления прошло больше указанного кол-ва месяцев, то в нужном поле ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Совместные покупки

    Необходимо создать для интернет-магазина комнату совместных покупок, в комнате должен быть: 1) Редактор из админки 2) Попап на главной со сведениями о совместных покупках 3) Личный кабинет с фильтром и списком комнат ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработать формулу рейтинга.

    $100

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Требуется разработать формулу для ранжирования компаний в списке. Сайт представляет собой рейтинг где отрицательные отзывы минусуются из положительных и представляют некое число, на основании которых ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать простой скрипт поиска

    $10

    Есть база данных MySQL, в ней таблица под названием autoparts, необходимо сделать простой скрипт поиска, который бы искал номера в столбике product_number. Желательно чтобы поиск не учитывал пробелов, тире, слешей, точек, запятых, точек с запятыми ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Необходимо напарсить качественную базу статей

    $50

    Приветствую. Необходимо напарсить качественную базу статей/новостей/обзоров по коммерческим тематикам. Без дублей. Откуда вы будете парсить контент - не имеет значения. Каждая статья должна находиться в отдельном .txt файле. На первой строчке в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать сайт и прикрутить дизайн к Джумла

    Сверстать сайт и прикрутить готовый дизайн к джумле нужно УЖЕ ВЧЕРА! ТЗ Верстка страниц сайта (создание шаблона) + программирование CMS сайта. Настройка и установка сайта на домен. ...

    JavaScriptJoomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад