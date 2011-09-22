Программирование магазина на Битрикс

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Закрыт1 заявка91 просмотр

Нужен программист для разработки интернет-магазина на битрикс.

Нужно:

- привязать движок к верстке

- фильтры по параметрам

- хлебные крошки, недавно просмотренные, соседние товары и другие перелинковки

- возможность внедрения экваринга и расчета кредита (код поставщика)

- экспорт в YML, ватермарка на картинки

- связка с 1С 8 Управление торговлей

Более развернутый список задач по запросу.

Предпочтение исполнителям с отзывами и примерами работ на битриксе.

14 лет назад
seoetc
Роман 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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