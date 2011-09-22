Уважаемые господа программисты и переводчики, возможно ли реализовать адекватный машинный перевод для подобного рода товаров http://www.wholesale-dress.net/fashion-leopard-long-sleeve-shirt-black-g1385593.html и интегрировать его в уже готовый парсер товаров? Заранее благодарю за проявленный интерес.
Создание партнерской пограммы
Нужна партнерская программа для сайта коллективных покупок, т.е ПП эта для агрегаторов купонов, чтобы следить сколько купонов куплено по их ссылке( т.е. сколько купили те, которые пришли с их сайта).
И баланс пополнять на 10% от суммы купленых купонов по их ссылке.
Жду предложений.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется разработка расширения для Joomla 1.5 - Расчет расстояний между населенными пунктами и объектами внутри населенных пунктов (улицы, дома... ) с обозначением маршрута на встроенной карте Google. Необходимо повторить функционал боковой ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $200
Верстка + бизнес логика Требования: - хороший, поддерживаемый код(php, html, css, js). - опыт написания своих модулей для joomla с использованием mysql(либо желание научиться их писать :). ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Калькулятор очень простой это видно из фото, логику работы поясню в процессеВеб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо средствами php узнать длительность и битрейт файла, расположенного на удаленном сервере через http. Пример такого сервиса – http://www.digitalcoding.com/tools/read-remote-mp3-avi-file-id3-information.html Нужен простой php скрипт.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
ТЗ в прикрепленном файле, от Вас цены+сроки, выбираю по отличному соотношению цена-качествоВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужен программист для разработки интернет-магазина на битрикс. Нужно: - привязать движок к верстке - фильтры по параметрам - хлебные крошки, недавно просмотренные, соседние товары и другие перелинковки - возможность внедрения ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть заказы, при создании каждого заказа указывается дата последнего обновления и указывается кол-во месяцев через которое нужно сделать повторное обновление. Если с момента даты обновления прошло больше указанного кол-ва месяцев, то в нужном поле ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Требуется сделать заявку для клиентов (форму обратной связи) для сайта. Аналог - заявка на сайте leti.ru, она должна так же разворачиваться (см. screen.jpg) Поля другие, см. файл "Поля заявки". Нужно ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать для интернет-магазина комнату совместных покупок, в комнате должен быть: 1) Редактор из админки 2) Попап на главной со сведениями о совместных покупках 3) Личный кабинет с фильтром и списком комнат ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад