Создание партнерской пограммы

Нужна партнерская программа для сайта коллективных покупок, т.е ПП эта для агрегаторов купонов, чтобы следить сколько купонов куплено по их ссылке( т.е. сколько купили те, которые пришли с их сайта).

И баланс пополнять на 10% от суммы купленых купонов по их ссылке.

Жду предложений.