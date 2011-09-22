Создание партнерской пограммы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка130 просмотров

Нужна партнерская программа для сайта коллективных покупок, т.е ПП эта для агрегаторов купонов, чтобы следить сколько купонов куплено по их ссылке( т.е. сколько купили те, которые пришли с их сайта).

И баланс пополнять на 10% от суммы купленых купонов по их ссылке.

Жду предложений.

14 лет назад
marcel0
Фанис 
31 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров