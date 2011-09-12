Форма обратной связи для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок218 просмотров

Требуется сделать заявку для клиентов (форму обратной связи) для сайта.

Аналог - заявка на сайте leti.ru, она должна так же разворачиваться (см. screen.jpg)

Поля другие, см. файл "Поля заявки".

Нужно каждой заявке автоматически присваивать номер (начнем с 1000),

и под этим номером она приходит на e-mail в виде файла WORD на фирменном бланке.

В названии файла - номер, имя клиента (из поля Имя) и дата заполнения заявки

(№1000. Иванов Иван.12.09.11) .

Сам сайт статический.

Если что-то сделать сложно/невозможно/очень дорого, то можно обсуждать.

Оплата после выполнения работы. В личку просьба не писать, отписывайтесь в проекте.

14 лет назад
seasick
Артем 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
297 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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