Форма обратной связи для сайта

Требуется сделать заявку для клиентов (форму обратной связи) для сайта.

Аналог - заявка на сайте leti.ru, она должна так же разворачиваться (см. screen.jpg)

Поля другие, см. файл "Поля заявки".

Нужно каждой заявке автоматически присваивать номер (начнем с 1000),

и под этим номером она приходит на e-mail в виде файла WORD на фирменном бланке.

В названии файла - номер, имя клиента (из поля Имя) и дата заполнения заявки

(№1000. Иванов Иван.12.09.11) .

Сам сайт статический.

Если что-то сделать сложно/невозможно/очень дорого, то можно обсуждать.

Оплата после выполнения работы. В личку просьба не писать, отписывайтесь в проекте.