Настроить адекватный перевод для названий товаров.

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка95 просмотров

Уважаемые господа программисты и переводчики, возможно ли реализовать адекватный машинный перевод для подобного рода товаров http://www.wholesale-dress.net/fashion-leopard-long-sleeve-shirt-black-g1385593.html и интегрировать его в уже готовый парсер товаров? Заранее благодарю за проявленный интерес.

HTML
14 лет назад
m0gw4i
Виктор 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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