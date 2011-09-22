Дописать сайт на joomla

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки138 просмотров

Верстка + бизнес логика

Требования:

- хороший, поддерживаемый код(php, html, css, js).

- опыт написания своих модулей для joomla с использованием mysql(либо желание научиться их писать :).

- опыт подключения интернет биллингов

для предоплаты мне необходимо увидеть примеры вашего кода.

icq: 135688930

CSSHTMLJavaScriptJoomlaMySQLPHP
14 лет назад
Ekseption1
Рудзитис 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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