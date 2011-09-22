Калькулятор очень простой это видно из фото, логику работы поясню в процессе
Дописать сайт на joomla
Верстка + бизнес логика
Требования:
- хороший, поддерживаемый код(php, html, css, js).
- опыт написания своих модулей для joomla с использованием mysql(либо желание научиться их писать :).
- опыт подключения интернет биллингов
для предоплаты мне необходимо увидеть примеры вашего кода.
icq: 135688930
Заявки фрилансеров
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