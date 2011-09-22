Доработать админку shop script free

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка104 просмотра

Необходимо доработать раздел "вопрос-ответ" на сайте под управлением shop script free.

Нужно:

1. Чтобы при добавлении вопроса приходило уведомление на указанный e-mail, задаваться e-mail должен в админке.

2. При написании ответа на заданный вопрос текст ответа должен уходить человеку на указанный им e-mail.

3. Должны быть указаны даты - когда пришел вопрос и когда был написан ответ.

Стоимость и срок предлагайте.

14 лет назад
antigen_dll
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров