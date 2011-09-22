Необходимо создать плагин с возможностью рассылки из админки WordPress. За основу можно брать любой готовый плагин. WPMailing plugin for WordPress, WP-EMail или любой другой, который облегчит задачу. Когда новый подписчик будет подписываться, ...
Доработать админку shop script free
Необходимо доработать раздел "вопрос-ответ" на сайте под управлением shop script free.
Нужно:
1. Чтобы при добавлении вопроса приходило уведомление на указанный e-mail, задаваться e-mail должен в админке.
2. При написании ответа на заданный вопрос текст ответа должен уходить человеку на указанный им e-mail.
3. Должны быть указаны даты - когда пришел вопрос и когда был написан ответ.
Стоимость и срок предлагайте.
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