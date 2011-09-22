Парсинг интернет-магазинов

Разработка компонентов получения и разбора поисковых выдач книжных интернет-магазинов.

Платформа: .NET, C#.

Задачи, которые должна решать библиотека:

1. Получения поисковой выдачи по заданному ключевому слову.

2. Разбор полученной страницы и предоставление информации о товарах в выдаче

3. Предоставление информации о ходе выполнения операции (процент выполнения)

Требования к коду:

1. Разделение компонентов для каждого магазина

2. Разделение логики разбора и получения выдачи

3. Полное покрытие тестами классов разбора выдач

4. Компоненты получения и разбора для каждого интернет-магазина должны быть закрыты общим интерфейсом

5. Возможность запуска каждого компонента в нескольких потоках одновременно (изолированность)

6. Расширяемость: добавления компонента для нового магазина должна протекать легко и безболезненно.

7. Получение выдачи должно производиться компонентами HttpWebRequest или его аналогами.

8. Разбор поисковой выдачи необходимо осуществлять при помощи компонента HtmlAgilityPack или его аналогами. Возможно применение регулярных выражений в небольшом объёме.

Моменты, на которые стоит обратить внимание:

1. Иногда выдачу необходимо получать с нескольких страниц

2. Выдачи можно получать Get или Post методами в зависимости от магазина

3. Должен существовать единый класс книги для всех интернет магазинов

4. Необходимо поднимать всю возможную информацию о книге, которая присутствует в поисковой выдаче, включая идентификаторы разных сущностей (жанры, авторы и т.п.) конкретных магазинов

5. Если есть возможность вытащить URL для изображений разного размера, то парсер должен это учитывать

Разработка планируется разделить на два этапа:

1. Анализ поисковых выдач интернет-магазинов

2. Разработка домена и утверждение интерфейсов

3. Наполнение системы компонентами для каждого конкретного интернет-магазина