Требуются мелкие доработки по VirtueMart

Требуется специалист по VirtueMart. Версия 1.1.4.

Что нужно:

1) сделать возможность заказа без регистрации, не стандартным методом. Необходимо стандартный вывод аля войти\впервые в магазине на три части, т.е. сделать аякс вкладки вместо аккордиона. 1 вкладка - вход для пользователей 2 вкладка - оформление с регистрацией 3 вкладка - оформление вообще без регистрации, причем email поле не должно быть обязательным, но заказ должен сохраняться в админке по какому-то правилу, или без создания пользователя, как это делает VM стандартным методом.

2) надо добавить возможность при оформлении заказов прикреплять файлы, т.е. добавить поле file с типами аля ворд, эксель, пдф, которые в админке не хранятся, а отправляются только админу сайта.

предпочтение отдам тем, кто сделает качественно и дешево.