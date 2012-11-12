Требуются мелкие доработки по VirtueMart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки273 просмотра

Требуется специалист по VirtueMart. Версия 1.1.4.

Что нужно:

1) сделать возможность заказа без регистрации, не стандартным методом. Необходимо стандартный вывод аля войти\впервые в магазине на три части, т.е. сделать аякс вкладки вместо аккордиона. 1 вкладка - вход для пользователей 2 вкладка - оформление с регистрацией 3 вкладка - оформление вообще без регистрации, причем email поле не должно быть обязательным, но заказ должен сохраняться в админке по какому-то правилу, или без создания пользователя, как это делает VM стандартным методом.

2) надо добавить возможность при оформлении заказов прикреплять файлы, т.е. добавить поле file с типами аля ворд, эксель, пдф, которые в админке не хранятся, а отправляются только админу сайта.

предпочтение отдам тем, кто сделает качественно и дешево.

12 лет назад
antvolt
Антон 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

as-pire
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$100
5 дней
Выполнено так же качественно как и всегда. Профи ВМ-а, хоть и не любит его
пятьпятьпять!

Заявки фрилансеров

as-pire
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад