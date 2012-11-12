Технология HTML 5 флеш не предлогать. Нужно сделать загрузчик, выгрузчик прогресс баром файлов более гига. не важно что не будет работать у половины броузеров. это ...
Требуются мелкие доработки по VirtueMart
Требуется специалист по VirtueMart. Версия 1.1.4.
Что нужно:
1) сделать возможность заказа без регистрации, не стандартным методом. Необходимо стандартный вывод аля войти\впервые в магазине на три части, т.е. сделать аякс вкладки вместо аккордиона. 1 вкладка - вход для пользователей 2 вкладка - оформление с регистрацией 3 вкладка - оформление вообще без регистрации, причем email поле не должно быть обязательным, но заказ должен сохраняться в админке по какому-то правилу, или без создания пользователя, как это делает VM стандартным методом.
2) надо добавить возможность при оформлении заказов прикреплять файлы, т.е. добавить поле file с типами аля ворд, эксель, пдф, которые в админке не хранятся, а отправляются только админу сайта.
предпочтение отдам тем, кто сделает качественно и дешево.
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