Доработка сайта

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Закрыт2 заявки154 просмотра

Программист верстальщик на Zend Framework, Jquery

Требуется Web-разработчик для готового сайта.

знание : Zend Framework, Jquery, РHP

Требуется:

1 - Доработка "BILLING"

1. EMAIL CREDITS

2. PHOTO CREDITS

3. VIDEO CREDITS

4. VIDEO CHAT CREDITS

На данном этапе клиент может оплачивать только "EMAIL CREDITS"

2 - Создать "GIFTS and FLOWER SHOP" на этом же сайте

1. Возможность добавлять/менять подарки

2. Менять цену

jQuery
14 лет назад
hess2005
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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